В Казани парни залезли на конструкции моста Миллениум
Яндекс.Карты/Марат Канеев
Молодые люди ради контента взобрались на букву «М» на мосту Миллениум в Казани.
В телеграм-канале "Казань на максималках" появилось видео, на котором видно, как парни поднялись на объект в региональной столице Татарстана, чтобы снять ролик в Тик-ток. Как именно ребята оказались так высоко - неизвестно.
Напомним, мост появился перед 1000-летним юбилеем Казани. Буква «М» тоже символизирует богатую историю города - на татарском языке (Меңъеллык) означает тысячелетие.
Ранее мы писали о том, что бизнесмен из Татарстана скрывал от налоговой более 25 млн рублей. Об этом рассказал сотрудник СУ СК по Татарстану Андрей Шептицкий и МВД по региону.
Незаконные действия были пресечены. В настоящее время сотрудники Следственного комитета и МВД проводят следствие, которое направлено на установление всех обстоятельств случившегося.
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