Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Казани парень порезал прохожего за замечание

Через некоторое время потенциального преступник...

МВД по РТ

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На 796 километре трассы М-7 «Волга» к сотрудникам ГАИ подошел мужчина, который стал очевидцем преступления. Он сообщил, что на остановке в п. Краснооктябрьский человек нанес пару ударов ножом неизвестному и скрылся в лесу.

Через некоторое время потенциального преступника удалось задержать. У 26-летнего жителя Чувашии были внешние признаки опьянения. От предложения пройти медосвидетельствование - отказался. В отношении мужчины был составлен административный материал по статье 6.9 КоАП России.

Уроженец другого региона заявил, что ему просто не понравилось замечание, которое произнес пострадавший.

Сейчас по этому факту заведено уголовное дело по статье 111 Уголовного кодекса РФ.

Ранее мы писали о том, что в Казани на улице Декабристов нашли тело в ковре, которое позже просто ожило. Человек в ковре находился в подъезде.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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