В Казани отопительный сезон начнется 7 октября

Из-за снижения температуры воздуха 7 октября 2024 года, в Казани начнется отопительный сезон.

Напомним, в Казани 5987 многоквартирных домов, из них в 5545 центральное отопление, 856 соцобъекта, в частности 638 учебных учреждений и 116 медорганизаций.

В среднем температура со 2 октября по 6 октября составляет +11,1. Тепло власти решили дать из-за обращений граждан.

Известно, что уже по заявкам людей 3 октября к теплу подключены 99 детсадов, 26 медучреждений, 14 школ.

Ранее мы писали о том, что Министерство спорта Татарстана пригласило актера Рузиля Минекаева на соревнования по местной национальной борьбе корэш. Выяснилось, что парень ранее занимался этим видом спорта. Об этом он сообщил на шоу «ЧБД».

В шоу Рузиль сообщил, что в 2012 году он ходил на национальную борьбу и в музыкальную школу в Нурлате.

Напомним, молодой человек играл в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте".