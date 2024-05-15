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· 16+ · Алина Алмакаева

В Казани открылся новый пункт раздачи горячего питания

В Казани открылся девятый пункт выдачи горячего питания для нуждающихся.

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В Казани открылся девятый пункт выдачи горячего питания для нуждающихся. Ещё один центр расположен на Окольной, 25б, рядом с мечетью «Рамазан». Посещать этот пункт можно с 11:00 до 13:00 ежедневно, за исключением воскресенья. Здесь ежедневно готовится и выдается до 300 порций еды, приготовленной в городских кафе.

Помимо нового пункта, в Казани действуют и другие места, где также можно получить горячее питание:

- улица Авангардная, дом 95;
- улица Бурхана Шахиди, дом 26, строение 1;
- улица Гудованцева, дом 6;
- улица Дачная, дом 3а;
- улица Лаврентьева, дом 6;
- улица Липатова, дом 6б;
- улица Симонова, дом 3;
- улица Фучика, дом 52.

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