В Казани открылся новый пункт раздачи горячего питания

В Казани открылся девятый пункт выдачи горячего питания для нуждающихся. Ещё один центр расположен на Окольной, 25б, рядом с мечетью «Рамазан». Посещать этот пункт можно с 11:00 до 13:00 ежедневно, за исключением воскресенья. Здесь ежедневно готовится и выдается до 300 порций еды, приготовленной в городских кафе.

Помимо нового пункта, в Казани действуют и другие места, где также можно получить горячее питание:

- улица Авангардная, дом 95;

- улица Бурхана Шахиди, дом 26, строение 1;

- улица Гудованцева, дом 6;

- улица Дачная, дом 3а;

- улица Лаврентьева, дом 6;

- улица Липатова, дом 6б;

- улица Симонова, дом 3;

- улица Фучика, дом 52.