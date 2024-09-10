В Казани осенью завершится реконструкция Московского рынка

Один из самых старых рынков Казани станет привлекательным общественным и торговым пространством. Место объединит торговые ряды с продуктами фермеров, стрит-фуды и многое другое. Кроме того, на территории будут шоу-румы ремесленников и дизайнеров.

Московский рынок может стать культурным пространством, где ожидается проведение различных ярмарок, фестивалей, мастер-классов и т.д.. Также, на прилегающей территории будет зеленые террасы, павильоны локальных брендов, детский разливательный центр, концертная площадка, зона фудтраков и городской огород.

Специалисты объявили федеральный open-call для тех, кто хочет стать частью обновленного рынка. Они приглашают шефов и рестораторов, фермеров и производителей, ремесленников и локальные бренды. Отправить заявку можно на сайте.

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