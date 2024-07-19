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В Казани найдено тело мужчины в 20 метрах от детской площадки

Теперь судмедэкспертиза должна будет установить причину гибели человека

Екатерина Елисеева

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В Казани около многоэтажки на ул. Комарова люди нашли тело мужчины. Он был в кустах, всего в 20 метрах от детской площадки.

Как рассказали свидетели, на теле умершего визуально не было зафиксировано следов насильственной смерти. Теперь судмедэкспертиза должна будет установить причину гибели человека.

Правоохранители уже начала расследовать смерть. Сейчас сотрудники опрашивают местных жителей и проводят проверку для выяснения личности умершего, пишет Татарстан 24.

Ранее мы писали о том, что в Набережных Челнах осудят 39-летнего мастера цеха за смерть 61-летнего коллеги. Напомним, 20 февраля 2024 года, фигурант попросил сотрудников передвинуть литейные формы при помощи спецмеханизмов, которые на самом деле не были для этого предусмотрены. Потерпевший он умер на месте происшествия. Уголовное дело было направлено в суд.

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