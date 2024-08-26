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В Казани начался монтаж часов на Баумана

Сердце улицы Баумана, знаменитые "Часы влюбленн...

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Сердце улицы Баумана, знаменитые "Часы влюбленных", вновь отсчитывают время после капитального ремонта. В конце июля часы демонтировали и отправили в Чистополь, чтобы вдохнуть в них новую жизнь.

За три недели специалисты полностью заменили механизм, который за 25 лет непрерывной работы полностью исчерпал ресурс. Также была установлена подсветка внутреннего циферблата, чтобы часы радовали своим сиянием и в темное время суток. Перед установкой часы прошли тщательную проверку, испытания и настройку.

В период проведения работ циферблат оставался на своем месте, но стрелки были сняты, что вызывало интерес и вопросы у прохожих.

Напомним, что "Часы влюбленных" были установлены в 1999 году. Автором скульптурной композиции является известный казанский скульптор Игорь Башмаков, автор таких знаковых для города объектов, как «Карета Екатерины II» и «Кот Казанский».

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