В Казани на Зорге появился мурал
Администрации Советского района
В мкр-не Танкодром в региональной столице Татарстана появился мурал, который посвящен образованию стройотрасли в регионе. Изображение появилось на фасаде дома на улице Рихарда Зорге, 16.
Мурал рассказывает нам о связи поколений и о том, как мечты ребенка формируют его будущую профессию. Автором - художник SlyDog 47.
Изображение располагается около сквера 100-летия образования стройотрасли республики. Об этом рассказали в мэрии Советского района.
Напомним, в указанном ранее сквере, в 2024 году появятся участки для тихого отдыха, занятий спортом, а также площадка для детей.
Ранее мы писали о том, что ведущая в «Ак Барс Шоу» Анна Семеновых рассказала, что она представит РФ на конкурсе красоты «Miss Aura International 2024».
В 2023 году представительницей РФ была уроженка Республике Татарстана Рамина Пронина.
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