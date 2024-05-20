В Казани на содержание Голубых озер направят еще более 10 млн

В соответствии с указом кабинета министров Республики Татарстан были выделены средства в размере 10 355,6 тысяч рублей министерству лесного хозяйства этого региона, как сообщили в отделе связи ведомства.

Напомним, что к концу апреля 2024 года было объявлено о запрете купания на территории Голубых Озер. Через месяц на этой природной зоне было открыто пять специально оборудованных безопасных зон для купания.

Институтом развития городов Республики Татарстан в начале января 2024 года была представлена концепция развития заповедной территории "Голубые Озера", на которую было выделено более 300 миллионов рублей. Кроме зон для купания здесь будут созданы пирсы, лодочная станция, места для лекций и прокат оборудования. Основное внимание в новой концепции уделяется отдыху и экологическому просвещению.