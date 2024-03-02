В Казани на снегоплавильные станции отправили почти млн тонн снега

В этом зимнем сезоне снегоплавильные станции Казани работали на полную мощность, ведь количество снега, поступившего сюда, превысило показатель зимы 2023 года в 1,5 раза. Общий объем снега, вывезенного с городских улиц, составил 912 тысяч тонн.

Наибольшее количество снега - 200 тысяч тонн - досталось станции на улице Несмелова. Еще 187 тонн снега было доставлено на снегоплавильный пункт на проспекте Победы, а 138 тысяч тонн - на станцию на улице Портовой.

На данный момент в Казани функционирует 8 снегоплавильных станций.