В Казани на Баумана продолжают эксплуатировать животных ради денег

На ул. Баумана в Казани люди продолжают издеваться над животными, заставляя с ними сфотографироваться. Об этом сообщили в телеграм-канале Злой Казанец | Жалобы Казань.

В городе власти уже приняли закон, по которому нарушитель должен будет заплатить штраф за навязывание услуг с участие птиц или зверей. Однако, вероятно, такие меры, не работают, потому что некоторые продолжают использовать наших братьев меньших в качестве реквизита.

При этом, никакого разрешения у людей на такую работу нет и мэрия их не прогоняет.

Ранее мы писали о том, что 2-летняя девочка выпала с 5 этажа общежития в Зеленодольске и выжила. Соседи заметили, как девочка в подгузнике летит вниз, и кинулись на помощь. В это время ее старшая 3-летняя сестра разгуливала по подоконнику.

Кроме того, мы говорили, что женщина из Чистополя подозревается в покушении на убийство. Об этом рассказали в СК РФ по Татарстану.