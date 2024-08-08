В Казани на 63-летнюю пенсионерку завели дело о дискредитации армии

63-летнюю Ирина Никольская из Казани стала фигурантом уголовное дело после своего комментария в социальной сети. Дело в том, что женщину заподозрили в повторной дискредитации российской армии.

По предварительным данным, пожилая гражданка в ВК желания мира между РФ и Украиной. Комментарии появлялись с конца сентября 2022 года по февраль минувшего года.

В сентябре пенсионерку оштрафовали на 30 тыс. рублей, деньги раньше списывались с пенсии.

Ранее мы писали о том, что у подростков Татарстана хотят забрать питбайки и квадроциклы в зону специальной военной операции.

Авторы сказали, что каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был в безопасности, а питбайки и квадроциклы в руках детей стали самой настоящей проблемой. В 2024 число ДТП с такими видами транспорта выросло.

Кроме того, мы говорили, что во время крушения поезда 3 студента Казанского государственного энергоуниверситета помогали людям.