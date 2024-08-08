В Казани на 63-летнюю пенсионерку завели дело о дискредитации армии
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63-летнюю Ирина Никольская из Казани стала фигурантом уголовное дело после своего комментария в социальной сети. Дело в том, что женщину заподозрили в повторной дискредитации российской армии.
По предварительным данным, пожилая гражданка в ВК желания мира между РФ и Украиной. Комментарии появлялись с конца сентября 2022 года по февраль минувшего года.
В сентябре пенсионерку оштрафовали на 30 тыс. рублей, деньги раньше списывались с пенсии.
Ранее мы писали о том, что у подростков Татарстана хотят забрать питбайки и квадроциклы в зону специальной военной операции.
Авторы сказали, что каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был в безопасности, а питбайки и квадроциклы в руках детей стали самой настоящей проблемой. В 2024 число ДТП с такими видами транспорта выросло.
Кроме того, мы говорили, что во время крушения поезда 3 студента Казанского государственного энергоуниверситета помогали людям.
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