Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Казани на 63-летнюю пенсионерку завели дело о дискредитации армии

Комментарии появлялись с конца сентября 2022 г...

pixabay

Подписаться в Telegram

63-летнюю Ирина Никольская из Казани стала фигурантом уголовное дело после своего комментария в социальной сети. Дело в том, что женщину заподозрили в повторной дискредитации российской армии.

По предварительным данным, пожилая гражданка в ВК желания мира между РФ и Украиной. Комментарии появлялись с конца сентября 2022 года по февраль минувшего года.

В сентябре пенсионерку оштрафовали на 30 тыс. рублей, деньги раньше списывались с пенсии.

Ранее мы писали о том, что у подростков Татарстана хотят забрать питбайки и квадроциклы в зону специальной военной операции.

Авторы сказали, что каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был в безопасности, а питбайки и квадроциклы в руках детей стали самой настоящей проблемой. В 2024 число ДТП с такими видами транспорта выросло.

Кроме того, мы говорили, что во время крушения поезда 3 студента Казанского государственного энергоуниверситета помогали людям.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Житель РТ выплатил алименты дочери, чтобы не лишиться 1-комнатной квартиры

Важное в РТ

час назад

МТС предупредит татарстанцев об утечках персональных данных

как поставить сетку от тараканов на круглый воздуховод

Новости Казани

день назад

Умер 43-летний водитель КамАЗа, который столкнулся с поездом Казань — Адлер

Интересное в Казани

2 дня назад

Снять квартиру в Казани. Или купить? Тонкости современного рынка недвижимости

пошив штор в уфе в Уфе

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане 8 августа ожидается до +27 градусов

Новости Казани

день назад

Летевший в Казань самолет экстренно сел из-за годовалого малыша

Новости Татарстана

день назад

В Челнах отец чуть не задушил 16-летнюю дочь после отказала помочь брату

Новости Татарстана

день назад

Дожди, гроза и град ожидаются в Татарстане 7 августа

Новости Казани

день назад

4-метровые шумозащитные экраны закроют вид с моста «Миллениум»
Новости Казани
день назад

22-летняя Алина Загитова показала образы из шоу «Хранитель времени»

Ее партнером на льду станет Дмитрий Соловьев

Новости Казани

29 минут назад

В Казанском триатлоне примут участие 700 спортсменов из 37 регионов РФ

Новости Казани

54 минуты назад

В Казани на 63-летнюю пенсионерку завели дело о дискредитации армии

Новости Татарстана

час назад

Юрий Лоза выступил против тестирования артистов на алкоголь и наркотики

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане с начала 2024 года цены на подержанные авто упали на 6%
В Госдуме против принятия закона, обязывающего ...
Новости Татарстана
9 минут назад

В Госдуме против принятия закона, обязывающего татарстанцев содержать родителей

Новости Казани

2 часа назад

Likee Party зажжет в августе в Казани

Новости Казани

5 часов назад

В аэропорту Казани терминал начнут строить уже в 2025 году

Новости Казани

6 часов назад

Президент ЮАР примет участие в саммите БРИКС в Казани с 22 по 24 октября
Казанские веранды: топ мест для незабываемых ве...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Казанские веранды: топ мест для незабываемых вечеров
У подростков Татарстана хотят забрать питбайки ...
Новости Татарстана
7 часов назад

У подростков Татарстана хотят забрать питбайки и квадроциклы на СВО