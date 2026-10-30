Пенсии за ноябрьские праздники в Татарстане выплатят досрочно

Жители Татарстана, которые обычно получают пенсию в начале ноября, в этом году смогут снять деньги раньше привычного графика. Изменения связаны с чередой праздничных дней: 4 ноября в стране отмечают День народного единства, а 6 ноября в республике — День Конституции Татарстана. Обе даты объявлены нерабочими.

Из-за праздников выплаты, запланированные на 4-е и 6-е числа, перенесут на 3 и 5 ноября соответственно. Таким образом, пенсионеры получат средства до начала длинных выходных, не дожидаясь их окончания.

Досрочный перевод денег также ожидает тех, чья пенсия приходится на 7-е или 8-е число. В этом году эти даты выпадают на субботу и воскресенье, поэтому средства поступят на банковские карты или будут доставлены почтальонами уже в четверг, 5 ноября. О переносе сроков сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда.