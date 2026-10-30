Новости Татарстана

Пенсии за ноябрьские праздники в Татарстане выплатят досрочно

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Пенсионерам Татарстана досрочно выплатят пенсии...

AI Изображение носит иллюстративный характер

Подписаться на Дзен.канал

Жители Татарстана, которые обычно получают пенсию в начале ноября, в этом году смогут снять деньги раньше привычного графика. Изменения связаны с чередой праздничных дней: 4 ноября в стране отмечают День народного единства, а 6 ноября в республике — День Конституции Татарстана. Обе даты объявлены нерабочими.

Из-за праздников выплаты, запланированные на 4-е и 6-е числа, перенесут на 3 и 5 ноября соответственно. Таким образом, пенсионеры получат средства до начала длинных выходных, не дожидаясь их окончания.

Досрочный перевод денег также ожидает тех, чья пенсия приходится на 7-е или 8-е число. В этом году эти даты выпадают на субботу и воскресенье, поэтому средства поступят на банковские карты или будут доставлены почтальонами уже в четверг, 5 ноября. О переносе сроков сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Вместо шарлотки пеку яблочный пирог на сковороде: тесто замешиваю за пять минут, а духовка не нужна

Интересное в Казани

день назад

40% взрослых с повышенным давлением даже не подозревают об этом: рассказываем, какие анализы казанцам действительно стоит сдать

услуга барьерная защита от клопов что это такое

Кулинария

день назад

Японский омлет получается пышным, словно суфле: готовлю на сковороде из обычных яиц

Интересное в Казани

2 дня назад

С 1 октября семейная ипотека по новым правилам: рассказываем, что изменилось для казанских семей

афазиолог в Новосибирске

Не у нас

день назад

Верующим назвали 3 способа попросить прощения у умершего

Кулинария

день назад

Картофельное пюре получается клейким и тягучим: что нельзя делать после варки картошки

Кулинария

день назад

Не выбрасываю вчерашнее картофельное пюре: добавляю два продукта и жарю хрустящие лепёшки

Не у нас

21 час назад

В России идут заказы на новый Nissan Dayz за 990 тыс. рублей

Кулинария

день назад

Из обычной пачки творога делаю десерт как из кондитерской: ни муки, ни сложных ингредиентов
Лайфхаки
час назад

1 стакан соли в унитазе: как уменьшить запах и налёт за ночь

Простой способ для санузла: как использовать ст...

Новости Казани

10 часов назад

Казань примет Всемирные игры кочевников в 2028 году: создан оргкомитет

Кулинария

10 часов назад

Морковь больше не натираю для салата: запекаю с чесноком и специями — получается необычная закуска

Новости Казани

11 часов назад

Из Казани запустят прямые рейсы в узбекскую Фергану

Технологии

12 часов назад

Шадаеву предложили освоить вайб-кодинг на форуме в Казани
Татарстан наращивает темпы внедрения искусствен...
Технологии
2 часа назад

Татарстан наращивает темпы внедрения искусственного интеллекта

Кулинария

12 часов назад

Рис после ужина никогда не выбрасываю: смешиваю с овощами и яйцами — получается сытное блюдо

Новости Казани

12 часов назад

Форум технических университетов России и Китая пройдет в Казани через два года

Новости Казани

13 часов назад

Казанский зооботсад побил рекорд посещаемости благодаря жирафам
Куда пойти с детьми в Казани: идеи для осенних ...
Гид по Казани
6 дней назад

Куда пойти с детьми в Казани: идеи для осенних каникул