Новости Татарстана

Вице-премьер Татарстана призвала сохранить память о жертвах репрессий

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева обратила...

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30 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. Заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева обратилась к жителям республики, подчеркнув, что эта дата наполняет слово «память» конкретным содержанием — именами, датами и судьбами людей, переживших трагедию.

Вице-премьер напомнила, что историки, архивисты и поисковики долгие годы восстанавливали хронику событий. Итогом этой работы стали 28 томов Книги Памяти Республики Татарстан, в которых увековечены имена 54 727 земляков — целых поколений, столкнувшихся с несправедливостью, потерявших близких и прошедших через унижения.

В День памяти по всей республике проходят памятные акции и траурные мероприятия. Фазлеева отметила важность благодарности тем, кто выжил и сохранил любовь к родной земле и веру в людей.

По словам вице-премьера, общий нравственный долг — сохранить историческую правду и передать ее потомкам, чтобы трагедия прошлого не повторилась. Она пожелала ветеранам и всем, кто хранит живую память о тех годах, крепкого здоровья и благополучия.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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