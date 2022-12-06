В Казани 25 человек стали жертвами сильнейших морозов: убийственная погода
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За период аномально сильных морозов с 1 по 5 декабря в Казани жертвами погоды стали 25 человек. Об этом сегодня сообщили в горздраве.
С общим переохлаждением к врачам обратились 23 человека. Еще двое и вовсе получили обморожения.
Все пострадавшие от холода доставлены в стационары, двое госпитализированы.
Ранее мы сообщали, что в Татарстане двое мужчин чуть не сгорели, пытаясь прогреть иномарку бензином и паяльной лампой.