В Казани 25 человек стали жертвами сильнейших морозов: убийственная погода

За период аномально сильных морозов с 1 по 5 декабря в Казани жертвами погоды стали 25 человек. Об этом сегодня сообщили в горздраве.

С общим переохлаждением к врачам обратились 23 человека. Еще двое и вовсе получили обморожения.

Все пострадавшие от холода доставлены в стационары, двое госпитализированы.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане двое мужчин чуть не сгорели, пытаясь прогреть иномарку бензином и паяльной лампой.