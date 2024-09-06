В Казани мужчина пнул чужое авто и подрался с его владельцем

В полицию пришло сообщение о повреждении машины во дворе жилого дома на ул. Ломжинская в Казани. На место прибыли правоохранители. Сотрудники полиции выяснили, что нетрезвый 36-летний местный житель повредил авто.

Между ним и хозяином авто случилась ссора. Известно, что нарушителя порядка уже задержали и доставили его в отделение. Владелец поврежденного автомобиля оценил нанесенный ущерб примерно в 10 тыс. рублей.

По этому факту правоохранители организовали проверку, по итогам которой специалисты примут решение.

Ранее мы писали о том, что выяснилось, что отчим, который 5 сентября 2024 года, изнасиловал свою 12-летнюю падчерицу в Казани, находился в нетрезвом состоянии. Все случилось, когда матери потерпевшей не было дома.

Напомним, все случилось в п. Большие Клыки в Казани на ул. Туганлык.