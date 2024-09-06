12-летнюю девочку в Казани изнасиловал пьяный 43-летний отчим

Выяснилось, что отчим, который 5 сентября 2024 года, изнасиловал свою 12-летнюю падчерицу в Казани, находился в нетрезвом состоянии.

Когда 43-летний мужчина решил совершить сексуальное насилие, он был пьян. Все случилось, когда матери потерпевшей не было дома. После произошедшего испуганная девочка убежала на улицу и набрала маму, которая сразу же вызвала сотрудников полиции и скорую медицинскую помощь.

Напомним, все случилось в п. Большие Клыки в Казани на ул. Туганлык.

Ранее мы писали о том, что на ул. Назарбаева в региональной столице Татарстана случилась авария при участии Volkswagen и «Лады».

Как сообщила водитель иностранного автомобиля, отечественная легковушка проехала на красный сигнал светофора, с ул. Павлюхина в сторону ул. Салимжанова. Машины получили серьезные повреждения и теперь они не могут отправиться в путь.