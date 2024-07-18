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· 16+ · Екатерина Елисеева

В Казани мужчина избил домофон кирпичом

Мужчина взял кирпич и принялся им бить по камере

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Житель Татарстана разозлился, когда так и не смог дозвониться до кого-то по домофону и принял решение проучить технику за это.

Мужчина взял кирпич и принялся им бить по камере. К счастью, сам домофон сильно не пострадал и не сломался после жутких ударов со стороны татарстанца. Когда деспот понял, что он не смог открыть дверь при помощи кирпича, то просто развернулся и ушёл.

Ранее мы писали о том, что в поселке Балтаси Татарстана суд решил закрыть кафе «Дядя Бо» после серьезных санитарных нарушений. Об этом сообщили специалисты после лабораторных анализов. По итогам проверки кафе оказалось опечатано и закрыто.

Кроме того, мы говорили, что полуторагодовалый ребенок выпал из окна. Все случилось в 41-м комплексе в Челнах. По предварительным данным, дома находилась его мать, однако она оставила его на 7-летнюю дочку.

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