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В Казани люди в медицинских масках напали на прохожих на Дубравной

В Казани люди в медицинских масках напали на прохожих на Дубравной

МВД

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В Казани неизвестные в медицинских масках напали на прохожих. Массовая драка случилась на ул. Дубравной. Причина конфликта неизвестна.

В произошедшем разбираются правоохранители. Сотрудники полиции выясняют личности участников ссоры и обстоятельства случившегося, пишет КП-Казань.

Ранее мы писали о том, что мужчина, спасший годовалую девочку в Юдино в феврале 2024, получил медаль.

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