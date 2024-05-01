В Казани люди в медицинских масках напали на прохожих на Дубравной

В Казани неизвестные в медицинских масках напали на прохожих. Массовая драка случилась на ул. Дубравной. Причина конфликта неизвестна.

В произошедшем разбираются правоохранители. Сотрудники полиции выясняют личности участников ссоры и обстоятельства случившегося, пишет КП-Казань.

Ранее мы писали о том, что мужчина, спасший годовалую девочку в Юдино в феврале 2024, получил медаль.