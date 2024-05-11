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· 16+ · Алина Алмакаева

В Казани легковушка на зебре сбила подростка

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Вечером сегодня, в районе Приволжья в городе Казани, автомобиль совершил наезд на девушку, переходившую дорогу. Согласно информации от городской госавтоинспекции, 22-летний водитель автомобиля "Лада" не уступил дорогу 17-летней пешеходке на улице Комиссара Габишева.

После оказания медицинской помощи, девушка была отпущена из медицинского учреждения. Капитан полиции Ленар Гильмутдинов из отдела госавтоинспекции УМВД по Казани сообщил, что пострадавшая получила травмы различной степени тяжести.

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