Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Казани до 22 ноября проведут капремонт участка улицы Гудованцева

Всего на территорию длиной больше 2 км потратят...

Александр Русанов

Подписаться в Telegram

В Казани проведут ремонт дороги на ул. Гудованцева. В настоящее время власти ищут подрядную организацию на сайте государственных закупок.

По техническому заданию, подрядчик должен будет убрать существующее покрытие, поменять грунт, застелить асфальтовое покрытие, а также озеленить пространство. Заказчик - ГКУ «Главтатдортранс», деньги будут выделены из бюджета региона. Всего на территорию длиной больше 2 км потратят 272,5 млн рублей.

Все необходимые работы должны завершиться к 22 ноября 2024 года.

Ранее мы писали о том, что парковки у ТЦ «Сити Молл» и «Омега» в Челнах могут стать платными. 20 августа к UrbanРark подключены 4 центра «Эссен» в городе, а также парковка «Автозаводца» и магазина «Пятерочка» в 52 комплексе. Автомобили неплательщиков уже забирают на штраф-стоянку. Машины возвращают людям лишь после оплаты штрафа и самой эвакуации.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

21 час назад

«Может залипнуть в этом образе»: квадробика — новая игра или опасное увлечение современных детей, мнение психолога

Важное в РТ

час назад

Татарстанцам нужно больше памяти

борьба с тараканами в квартире московская область

Новости Казани

23 часа назад

В Казани в 40 лет погиб сотрудник центра медицины катастроф Николай Трофимов

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Пикник без забот: казанцам рассказали, как сделать отдых на природе незабываемым

строительство кирпичных домов под ключ проекты и цены в Ростове-на-Дону

Новости Казани

день назад

38-летний победитель шоу «Взвешенные люди» из Казани умер из-за остановки сердца

Новости Казани

день назад

Жители Казани выступают против установки шумозащитных экранов

Новости Казани

день назад

В Казани скончался победитель второго сезона "Взвешенные люди"

Новости Татарстана

20 часов назад

В РТ возбуждено дело о краже полезных ископаемых на 40 миллионов рублей

Новости Казани

день назад

Nissan Qashqai чуть не задавил пешеходов после столкновения с «Ладой» в Казани
Новости Татарстана
23 часа назад

На этой неделе в Татарстане будет до +26 градусов и дожди

Во вторник и в среду прогнозируются дождь и гроза

Новости Казани

33 минуты назад

В Казани до 22 ноября проведут капремонт участка улицы Гудованцева

Интересное в Казани

6 часов назад

Имитация работы: как не попасться на удочку недобросовестных застройщиков

Новости Татарстана

2 часа назад

Парковки у ТЦ «Сити Молл» и «Омега» в Челнах могут стать платными

Новости Татарстана

3 часа назад

Ольга Серябкина приедет на День города в Зеленодольск 30 августа
Инспектора лицензионного центра Росгвардии по Р...
Новости Татарстана
2 часа назад

Инспектора лицензионного центра Росгвардии по РТ арестовали за взятку в 513 тыс

Новости Казани

3 часа назад

Студент из Камеруна 19 августа утонул в озере Комсомольское в Казани

Новости Татарстана

5 часов назад

43-летнему участнику СВО из РТ незаконно арестовали счета

Новости Казани

5 часов назад

Казанские автошколы поднимут цены с начала осени 2024 года
Эксперты рассказали, как вывести домашний интер...
Интересное в Казани
4 дня назад

Эксперты рассказали, как вывести домашний интернет на новый уровень
2 школьницы в Челнах раскрутили карусель электр...
Новости Татарстана
4 часа назад

2 школьницы в Челнах раскрутили карусель электросамокатом и вылетели