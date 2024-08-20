В Казани до 22 ноября проведут капремонт участка улицы Гудованцева

В Казани проведут ремонт дороги на ул. Гудованцева. В настоящее время власти ищут подрядную организацию на сайте государственных закупок.

По техническому заданию, подрядчик должен будет убрать существующее покрытие, поменять грунт, застелить асфальтовое покрытие, а также озеленить пространство. Заказчик - ГКУ «Главтатдортранс», деньги будут выделены из бюджета региона. Всего на территорию длиной больше 2 км потратят 272,5 млн рублей.

Все необходимые работы должны завершиться к 22 ноября 2024 года.

Ранее мы писали о том, что парковки у ТЦ «Сити Молл» и «Омега» в Челнах могут стать платными. 20 августа к UrbanРark подключены 4 центра «Эссен» в городе, а также парковка «Автозаводца» и магазина «Пятерочка» в 52 комплексе. Автомобили неплательщиков уже забирают на штраф-стоянку. Машины возвращают людям лишь после оплаты штрафа и самой эвакуации.