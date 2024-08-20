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Парковки у ТЦ «Сити Молл» и «Омега» в Челнах могут стать платными

20 августа к UrbanРark подключены 4 центра «Эсс...

pixabay

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Парковочные места около ТЦ в Челнах могут стать платными. По информации Chelny-biz.ru, в настоящее время идет переговоры с владельцами 2 торговыми центрами «Омега» и «Сити Молл».

20 августа к UrbanРark подключены 4 центра «Эссен» в городе, а также парковка «Автозаводца » и магазина «Пятерочка» в 52 комплексе. Автомобили неплательщиков уже забирают на штраф-стоянку. Машины возвращают людям лишь после оплаты штрафа и самой эвакуации.

Ранее создатели приложения UrbanPark говорили, что до конца 2024 года к сервису могут подключить в Челнах 80 парковок.

Помимо этого, теперь проедемся платить за место на парковочной станции «Торгового квартала». Пространство уже подключено к Hippoparking.

Ранее мы писали о том, что в Набережных Челнах девушки получили переломы после катания на карусели.

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