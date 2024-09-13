В Казани демонтируют 9 незаконных торговых объектов

В Казани ликвидируют 9 незаконно установленных торговых точек. Распоряжение замруководителя исполнительного комитета появилось в издании муниципальных правовых актов.

Что именно продается в этих объектах не сказано, однако известно, что они стоят возле домов на ул. Чехова, 61, Татарстан, 52 и на Мира, 1. Еще 4 постройки располагаются на ул. Липатова.

Автомобильный прицеп и фургон, которые также предстоит убрать, находятся возле дома на ул. Нигматуллина, 3 и в районе дома на ул. А. Арсланова, 8.

Руководители торговых точек не установлены. Сейчас у них есть всего 4 дня до 16 сентября 2024 года, на ликвидацию в добровольном порядке, в противном случае объекты уберут принудительно до 15 декабря 2024 года.

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