На проспекте Победы в Казани парни устроил погром, разбив 3 авто и окно
region116.dtp.official | Регион 116 Казань
В Казани вечером на пр. Победы более десятка молодых людей устроили дебош, сперва ворвавшись в подъезд, а после разбив припаркованные 3 машины и окно на первом этаже. Ролик появился в социальных сетях.
Хулиганы закрыли свои лица платками, натянули капюшоны, чтобы не попасть на камеры видеонаблюдения. По предварительным данным, они пришли к неизвестному человеку на первом этаже этого дома. Кроме того, ребята попытались зайти в дом и сломали подъездную дверь.
На месте сотрудники полиции задержали нескольких нападавших, предварительно, у некоторых были ножи. В настоящее время проверяется их причастность к ОПГ.
Ранее мы писали о том, что в Казани нетрезвая девушка устроила дебош на остановке «Советская площадь».
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