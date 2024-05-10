Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

На проспекте Победы в Казани парни устроил погром, разбив 3 авто и окно

На месте сотрудники полиции задержали нескольких нападавших

region116.dtp.official | Регион 116 Казань

Подписаться в Telegram

В Казани вечером на пр. Победы более десятка молодых людей устроили дебош, сперва ворвавшись в подъезд, а после разбив припаркованные 3 машины и окно на первом этаже. Ролик появился в социальных сетях.

Хулиганы закрыли свои лица платками, натянули капюшоны, чтобы не попасть на камеры видеонаблюдения. По предварительным данным, они пришли к неизвестному человеку на первом этаже этого дома. Кроме того, ребята попытались зайти в дом и сломали подъездную дверь.

На месте сотрудники полиции задержали нескольких нападавших, предварительно, у некоторых были ножи. В настоящее время проверяется их причастность к ОПГ.

Ранее мы писали о том, что в Казани нетрезвая девушка устроила дебош на остановке «Советская площадь».

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Популярное

Новости Казани

23 часа назад

В Казани 50-летнюю пенсионерку насиловали 5 часов

Интересное в Казани

21 час назад

По следам викингов: рассказываем, как из исторического места под Казанью сделали место для семейного отдыха

какую придумать защиту от тараканов на вентиляционном отверстии за гвл

Новости Казани

21 час назад

Фото в платке из мечети в Казани опубликовала Алина Загитова

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Казанцам рассказали, что нужно успеть сделать этой весной

отделка балкона стоимость работ в Краснодаре

Новости Татарстана

14 часов назад

«Засватали»: фанаты Алины Загитовой удивились фото в «Кул Шарифе» в платке

Новости Казани

23 часа назад

В Казани нетрезвая девушка устроила дебош на остановке «Советская площадь»

Новости Казани

день назад

В Казани из-за угроз эвакуировали детский сад и школу

Новости Казани

45 минут назад

На проспекте Победы в Казани парни устроил погром, разбив 3 авто и окно

Новости Казани

день назад

Казанские хирурги спасли жизнь девушке с редким заболеванием

Новости Казани
2 дня назад

В Казани застройщик пропал с 300 миллионами рублей

В Казани застройщик пропал с 300 миллионами рублей

Новости Татарстана

25 минут назад

В Татарстане потеплеет до +10, но вновь ожидаются дождь и мокрый снег

Интересное в Казани

день назад

Вперед к инновациям: в Уфе пройдет крупнейшая выставка «Газ. Нефть. Технологии»

Новости Казани

14 часов назад

Около Сафиуллина,20к1 в Казани произошел пожар

Новости Татарстана

16 часов назад

На 38 км трассы под Казанью в столкновении легковушек пострадали 3 человека
Пьяная компания влетела на Hyundai Equus в бетонный забор
Новости Татарстана
17 часов назад

Пьяная компания влетела на Hyundai Equus в бетонный забор

Новости Татарстана

17 часов назад

В Татарстане подорожал бензин до 68,05 руб

Новости Татарстана

17 часов назад

Алина Загитова выложила видео с баскетбольного матча полуфинала Единой лиги

Новости Казани

18 часов назад

Chevrolet притерлась с машиной аварийной газовой службы в Казани на Ершова
Скандал между водителями из-за ДТП произошел в Казани на Арбузова
Новости Казани
19 часов назад

Скандал между водителями из-за ДТП произошел в Казани на Арбузова
Движение транспорта возле пр. Ямашева в Казани ограничат с 29 июня по 1 июля
Новости Казани
21 час назад

Движение транспорта возле пр. Ямашева в Казани ограничат с 29 июня по 1 июля