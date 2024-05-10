На проспекте Победы в Казани парни устроил погром, разбив 3 авто и окно

В Казани вечером на пр. Победы более десятка молодых людей устроили дебош, сперва ворвавшись в подъезд, а после разбив припаркованные 3 машины и окно на первом этаже. Ролик появился в социальных сетях.

Хулиганы закрыли свои лица платками, натянули капюшоны, чтобы не попасть на камеры видеонаблюдения. По предварительным данным, они пришли к неизвестному человеку на первом этаже этого дома. Кроме того, ребята попытались зайти в дом и сломали подъездную дверь.

На месте сотрудники полиции задержали нескольких нападавших, предварительно, у некоторых были ножи. В настоящее время проверяется их причастность к ОПГ.

Ранее мы писали о том, что в Казани нетрезвая девушка устроила дебош на остановке «Советская площадь».