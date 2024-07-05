В Казани башню Сююмбике начали реставрировать

В Казани специалисты уже начали проводить реставрацию башни Сююмбике. Сейчас закрыт первый ярус, пишет «БИЗНЕС Online». Все необходимые работы планируется завершить уже к саммиту БРИКС в октябре.

Иван Гущин, глава комитета по охране культурного наследия Татарстана в апреле говорил, что объект нужно укрепить полностью. В текущем году отремонтируют фасады и кирпичную кладку, а в 2025 году специалисты продолжат работу после финансирования.

В октябре минувшего года мужчина говорил, что сперва следует решить вопрос с гидроизоляцией, усилением стен и фундамента. Однако денег на осуществление планов в 2023 году не было.

Ранее мы писали о том, что в Казани в период с 15 по 25 июля 2024 года, перекроют участок проспекта Ямашева. Об этом рассказали в комитете внешнего благоустройства региональной столицы.