В Казани автобус влетел в столб, чтобы не сбить девочку

Водитель общественного транспорта №10 влетел в столб на ул. Кулахметова в региональной столице Татарстана, чтобы не сбить ребенка, который выбежала на запрещающий сигнал светофора. Об этом рассказали в Комитете по транспорту города в телеграме.

Девочка едва не попала под колёса автобуса. По предварительным данным, мать отправила гулять своего сына с дочерью. Мальчик, вероятно, отвлекся и не увидел, как сестра оказалась на проезжей части. К счастью, водитель общественного транспорта выкрутил руль, чтобы не сбить юного пешехода. Как итог, автобус №10 влетел в столб и разбил стекло.

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