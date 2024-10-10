В Казани на Зорге под окнами нашли тело 93-летней бабушки

Жуткая история случилась в среду, 9 октября 2024 года, в доме на ул. Рихарда Зорге, 87 в региональной столице. Как рассказал изданию KazanFirst свой источник, из окна квартиры на 6 этаже упала бабушка.

От полученных травм, к сожалению, местная жительница умерла на месте происшествия. Выяснилось что погибшей 93 года.

Обстоятельства смерти пенсионерки в настоящее время устанавливаются. Сейчас специалисты рассматривают сразу несколько версий случившегося, в частности, суицид.

Ранее мы писали о том, что в Казани судят лжериелтора за обман граждан на 2,5 млн рублей. Женщина из Казани окажется в суде по подозрению в мошенничестве с жильем. Об этом рассказали в Прокуратуре Республики Татарстан.

Женщина брала у пострадавших денежные средства под предлогом оказания услуг по продаже недвижимости в столице.