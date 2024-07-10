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В Казани 9 июля иномарка сбила маленького мальчика

В комментариях одни люди уверены, что ПДД следует учить с самого детства

Регион116 Казань | Region116 Kazan

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На ул. Рауиса Гареева малыш внезапно вышел на дорогу и пострадал от авто. О ДТП сообщили свидетели в телеграм-канале «Регион116».

Автор публикации рассказал, что все случилось около дома 9 июля 2024 года. Сбитого мальчика якобы доставили в больницу с травмами.

В комментариях одни люди уверены, что ПДД следует учить с самого детства, чтобы таких ситуаций стало как можно меньше.

Другие говорят, что виноват в аварии именно водитель, так как он должен был ехать во дворе медленно.

Ранее мы писали о том, что 32-летний мужчина, устроивший смертельную аварию в Казани, попросился на свободу. В суде РТ 9 июля должны были рассмотреть апелляцию на арест участника жуткой аварии на ул. Ершова в Казани.

Подробности о 3 погибших при падении самолёта в Татарстане. Было возбуждено уголовное дело.

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