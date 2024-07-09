32-летний мужчина, устроивший смертельное ДТП в Казани, попросился на свободу

В суде РТ 9 июля должны были рассмотреть апелляцию на арест участника жуткой аварии на ул. Ершова в Казани — 32-летнего водителя автомобиля Porsche Cayman Василия Барнабишвили. В ней мужчина требовал не лишать его свободы, пишет "Бизнес Онлайн".

Известно, что адвокат фигуранта заболел и не присутствовал на заседании. Сам мужчина просил провести заседание именно с адвокатом. Суд просьбу удовлетворил. Следующее заседание пройдет 12 июля.

Напомним, дорожное происшествие было 30 июня на ул. Ершова в Казани. Автовладелец потерял управление и влетел в автомобиль LADA Granta. От удара вторая машина пробила ограждение и полетела в забор в строение медфака КФУ. Водитель отечественной легковушки, 39-летний Максим Крайчик, умер на месте.

Сразу после аварии Василия задержали. Суд назначил ему арест. Кроме того, известно, что у него есть только казахстанское гражданство.