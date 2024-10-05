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· 16+ · Екатерина Елисеева

В Казани 5 октября ожидается дождь

Температура воздуха в дневное время будет соста...

Екатерина Елисеева

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В Казани 5 октября 2024 года, прогнозируется облачная погода с прояснениями. Утром и днем в субботу местами будет небольшой дождь. Об этом рассказали в Гидрометцентре Республики Татарстан.

Температура воздуха в дневное время будет составлять +14... +16 градусов, ветер западный до 12 метров в секунду.

На территории региона будет похожая погода — утром и днем ожидаются дожди. Ветер до 12 метров в секунду. Температура в течение всего дня составит +13...+18 градусов.

Ранее мы писали о том, что защитник казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Никита Лямкин рассказал, почему он вступил в потасовку с нападающим хабаровской команды «Амур» Вячеславом Грецким.

Игроки принялись бороться на точке вбрасывания около ворот казанской команды «Ак Барс». Об этом рассказали в местной пресс-службе хоккейной команды.

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