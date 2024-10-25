Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Казани 25 октября возможны ограничения движения

Сотрудники мэрии извинились перед местными жите...

pixabay.com

Подписаться в Telegram

Сегодня, 25 октября 2024 года, в региональной столице Республики Татарстан, могут быть ограничения движения на проезжей части. Об этом рассказали в телеграм-канале администрации Казани.

Власти сообщили, что причина ограничения заключается в передвижении делегаций, которые участвовали в саммите БРИКС в городе. Так, в пятницу на время прогнозируются перекрытия по мере необходимости по маршрутам следования.

Сотрудники мэрии извинились перед местными жителями и гостями Казани за временные неудобства и возможные ограничения. Специалисты порекомендовали заранее планировать свои поездки.

Ранее мы писали о том, что в Республике Татарстан прогнозируются дождь и похолодание. О таком прогнозе рассказали в Гидрометцентре Республики Татарстан. По предварительным данным, новая неделя в РТ начнется с -3 градусов ночью.

Самые свежие новости саммита BRICS в телеграм-канале мероприятия BRICS | Главные новости БРИКС

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Первый снег не за горами»: стало известно, когда в Казань придут холода

Новости России

день назад

В ПФО продажи авто с альтернативным топливом выросли втрое – исследование

профессиональная обработка борщевика препараты

Новости Казани

день назад

Столицу России предложили перенести из Москвы в Казань

Интересное в Казани

3 дня назад

Всестороннее развитие с рождения: показываем, как Центр раннего в Казани плавания помогает детям расти здоровыми

3d max курсы в Екатеринбурге

Новости Казани

день назад

Моди покинул Казань для встречи с Олафом Шольцем

Новости Казани

день назад

Глава Индии Моди поделился видео с итогами первого дня саммита БРИКС в Казани

Новости Казани

3 часа назад

Зеленский нахамил Гутеррешу за визит в Казань

Новости Казани

19 часов назад

Что сказал Путин на заседании 16 саммита БРИКС в формате «аутрич»/ «БРИКС+»

Новости Казани

день назад

В Казань прибыл Президент Туркменистана
Новости Казани
день назад

В Казани глав государств угощали пельменями с осетриной и голенью ягненка

Кроме того, гости на ужине могли попробовать ва...

Новости Татарстана

14 минут назад

Город Казань может появиться на новых купюрах

Интересное в Казани

17 часов назад

«Можно в рассрочку, но есть нюансы»: как купить квартиру в Казани в 2024 году

Новости Казани

час назад

В Казани 25 октября возможны ограничения движения

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане похолодает до -2 градусов
В РЖД рассказали, почему поезд Деда Мороза не п...
Новости Казани
29 минут назад

В РЖД рассказали, почему поезд Деда Мороза не поедет в Казань

Новости Казани

19 часов назад

Что сказал президент Египта на заседании саммита в формате «аутрич»/ «БРИКС+»

Новости Казани

20 часов назад

Что было сказано на заседании саммита БРИКС в формате «аутрич / БРИКС+» в Казани

Новости Казани

20 часов назад

В Казани выпал снег
Депрессия обойдет стороной: чем заняться этой о...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Депрессия обойдет стороной: чем заняться этой осенью в Казани