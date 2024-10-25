В Казани 25 октября возможны ограничения движения

Сегодня, 25 октября 2024 года, в региональной столице Республики Татарстан, могут быть ограничения движения на проезжей части. Об этом рассказали в телеграм-канале администрации Казани.

Власти сообщили, что причина ограничения заключается в передвижении делегаций, которые участвовали в саммите БРИКС в городе. Так, в пятницу на время прогнозируются перекрытия по мере необходимости по маршрутам следования.

Сотрудники мэрии извинились перед местными жителями и гостями Казани за временные неудобства и возможные ограничения. Специалисты порекомендовали заранее планировать свои поездки.

Ранее мы писали о том, что в Республике Татарстан прогнозируются дождь и похолодание. О таком прогнозе рассказали в Гидрометцентре Республики Татарстан. По предварительным данным, новая неделя в РТ начнется с -3 градусов ночью.