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В Казани 16 октября прозвучали сирены оповещения

Известно, это уже вторая проверка в октябре

Екатерина Елисеева

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16 октября 2024 года, в Казани состоялась плановая проверка систем оповещения. Сирены люди слышали около площади Свободы и парка «Черное озеро». Звуковой сигнал был в 10:40, пишет издание «БИЗНЕС Online».

Известно, это уже вторая проверка в октябре.

Напомним, 2 октября звуковой сигнал прозвучал по всей стране. Это было сделано для того, чтобы проверить работу систем оповещения. Вот только в центре города — около пл. Свободы, парка «Черное озеро», Казанского федерального университета — сирены никто не услышал. В телеграм-каналах Казани писали, что тихо слышался звук и в Высокогорском районе.

Ранее мы писали о том, что администрация Казани опровергла сведения, которые появились в интернете. В сети писали о запрете для людей передвигаться в ходе проведения саммита БРИКС в городе на старых и грязных машинах.

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