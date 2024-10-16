В Казани 16 октября прозвучали сирены оповещения

16 октября 2024 года, в Казани состоялась плановая проверка систем оповещения. Сирены люди слышали около площади Свободы и парка «Черное озеро». Звуковой сигнал был в 10:40, пишет издание «БИЗНЕС Online».

Известно, это уже вторая проверка в октябре.

Напомним, 2 октября звуковой сигнал прозвучал по всей стране. Это было сделано для того, чтобы проверить работу систем оповещения. Вот только в центре города — около пл. Свободы, парка «Черное озеро», Казанского федерального университета — сирены никто не услышал. В телеграм-каналах Казани писали, что тихо слышался звук и в Высокогорском районе.

Ранее мы писали о том, что администрация Казани опровергла сведения, которые появились в интернете. В сети писали о запрете для людей передвигаться в ходе проведения саммита БРИКС в городе на старых и грязных машинах.