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В Казани 12 октября пройдет концерт группы "Заточка"

Организаторы собрали список из самых любимых хитов

https://zatochka-live.ru/kazan

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В Казани 12 октября 2024 года, пройдет концерт "Заточка".

По информации экспертов, программа приготовлена настолько обширная и продуманная, что на мероприятии будет удовлетворен даже самый придирчивый поклонник.

Организаторы собрали список из самых любимых хитов: «Новый шериф», «Моя роза», «Шапочка из фольги», «На стрелу», «Я люблю кантри» и, конечно же, шедевры из последних релизов.

Специалисты приглашают жителей и гостей Казани на роскошное музыкальное действо, которое отпечатается в сердце и памяти посетителей на долгие года!

"Потанцуем, порифмуем, дадим волю чувствам", - добавили организаторы.

Билеты.

16+.

Ранее мы писали о том, что на Горьковском шоссе завершили установку надземных переходов.

В администрации сообщили, что пролетные строения и лестницы есть теперь у 6 конструкций. Сейчас идет работа по отделке строений.

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