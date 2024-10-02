В Казани 12 октября пройдет концерт группы "Заточка"

В Казани 12 октября 2024 года, пройдет концерт "Заточка".

По информации экспертов, программа приготовлена настолько обширная и продуманная, что на мероприятии будет удовлетворен даже самый придирчивый поклонник.

Организаторы собрали список из самых любимых хитов: «Новый шериф», «Моя роза», «Шапочка из фольги», «На стрелу», «Я люблю кантри» и, конечно же, шедевры из последних релизов.

Специалисты приглашают жителей и гостей Казани на роскошное музыкальное действо, которое отпечатается в сердце и памяти посетителей на долгие года!

"Потанцуем, порифмуем, дадим волю чувствам", - добавили организаторы.

Билеты.

16+.

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