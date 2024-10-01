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На Горьковском шоссе закончили возводить надземные переходы

Помимо этого, в Татарстане впервые строят 3-уро...

Мэрия Казани

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На Горьковском шоссе завершили установку надземных переходов.

В администрации сообщили, что пролетные строения и лестницы есть теперь у 6 конструкций. Сейчас идет работа по отделке строений.

Кроме того, на Горьковском шоссе от ул. Музыкальной до дороги М-7 приняли решение убрать светофоры. Для пешеходов предусмотрели 6 надземных и 3 подземных объектов.

Помимо этого, в Татарстане впервые строят 3-уровневую развязку. В некоторых местах рабочие делают 6 полос для движения. Завершить все работы и открыть движение хотели уже к ноябрю.

Ранее мы писали о том, что 1 октября 2024 года, приблизительно в 09:20 в Нижнекамске на дороге в направлении промышленной зоны случилось дорожное происшествие.

По предварительной информации, водитель Шахмана 1988 г. р. не выбрал безопасную скорость и столкнулся с локомотивом.

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