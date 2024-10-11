В Казани 12 октября пройдет ярмарка

12 октября 2024 года, в региональной столице Республики Татарстан пройдут сельскохозяйственные ярмарки. На них местные жители и гости города смогут приобрести овощи, мясо, молочные продукты и многое другое.

На ярмарку можно будет прийти с 6 утра и до 13:00 дня. Подробнее о местах, на которых будут проходить ярмарки здесь.

В городе специалисты станут контролировать соблюдение ветеринарно-санитарных норм.

Ранее мы писали о том, что восстановленный после возгорания Алафузовский театр начать работать. Не так давно в заведении состоялся первый спектакль. Об этом рассказали в Министерстве по делам молодежи Татарстана.

Напомним, что Алафузовский театр был закрыли на ремонт после возгорания, которое произошло летом 2022 года. Тогда локализовать огонь на площади 500 квадратных метров получилось только через спустя 5 часов.