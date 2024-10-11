Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Казани 12 октября пройдет ярмарка

В городе специалисты станут контролировать собл...

Екатерина Елисеева

Подписаться в Telegram

12 октября 2024 года, в региональной столице Республики Татарстан пройдут сельскохозяйственные ярмарки. На них местные жители и гости города смогут приобрести овощи, мясо, молочные продукты и многое другое.

На ярмарку можно будет прийти с 6 утра и до 13:00 дня. Подробнее о местах, на которых будут проходить ярмарки здесь.

В городе специалисты станут контролировать соблюдение ветеринарно-санитарных норм.

Ранее мы писали о том, что восстановленный после возгорания Алафузовский театр начать работать. Не так давно в заведении состоялся первый спектакль. Об этом рассказали в Министерстве по делам молодежи Татарстана.

Напомним, что Алафузовский театр был закрыли на ремонт после возгорания, которое произошло летом 2022 года. Тогда локализовать огонь на площади 500 квадратных метров получилось только через спустя 5 часов.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани появятся небоскребы до 99 метров

Новости России

21 час назад

ИИнсайты: нейросеть помогла увеличить производительность завода металлоконструкций

служба травка таракановых

Новости Казани

день назад

В Казани 9 октября обвиняемый сбежал из зала суда

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Спецпроект: семья из Казани выбирает между тремя жилыми комплексами

аниматор барби в Челябинске

Новости Казани

7 часов назад

В Казани массово перекроют улицы с 18 по 24 октября

Новости Казани

день назад

В Казани старшеклассники тушат горящие контейнеры

Новости Татарстана

6 часов назад

В Татарстане водитель Hyundai вылетел в кювет и умер

Новости Казани

день назад

Стало известно, где поймали мужчину, который совершил побег из казанского суда

Новости Казани

день назад

В Казани задержали осужденного после побега из зала суда
Новости Татарстана
2 дня назад

Сельская блогерша Резеда из РТ похвасталась заработком от 200 тысяч до 2 млн

Благодаря блогу жительница РТ отдыхает с семьей...

Новости Казани

19 минут назад

В Казани 12 октября пройдет ярмарка

Новости России

21 час назад

Клиенты ВТБ смогут выгнать мошенников из своего мобильного банка

Новости Татарстана

39 минут назад

В Татарстане хотят воссоздать часть древнего города Ошель

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане после ДТП с 2 автобусами возбуждено дело
В Казани первый снег может выпасть уже с 20 окт...
Новости Казани
4 минуты назад

В Казани первый снег может выпасть уже с 20 октября

Новости Казани

4 часа назад

Восстановленный после пожара Алафузовский театр начал работать

Новости Казани

4 часа назад

Бойцовый пес напал на ребенка в поселке Дербышки

Новости Татарстана

6 часов назад

Для экс-главы "Татфондбанка" Роберта Мусина просят 16 лет колонии
АО «Транснефть – Прикамье» провело серию профор...
Новости России
4 дня назад

АО «Транснефть – Прикамье» провело серию профориентационных мероприятий для школьников и студентов