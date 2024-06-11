В Казани 10 июня загорелись стройматериалы на пешеходном переходе
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На пересечении ул. Чистопольская и Амирхана в Казани вспыхнули строительные материалы, которые были предназначенных для ремонтных работ в надземном переходе. К настоящему времени пожар уже потушен.
Очевидцы считают, что возгорание могло произойти после умышленного поджога. Пожар произошел в деревянном ящике.
Вчера на месте работали спасатели и сотрудники полиции, они устанавливали обстоятельства случившегося, пишет Татарстан 24.
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