Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Казани 10 июня загорелись стройматериалы на пешеходном переходе

Вчера на месте работали спасатели и сотрудники полиции

pixabay.com

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На пересечении ул. Чистопольская и Амирхана в Казани вспыхнули строительные материалы, которые были предназначенных для ремонтных работ в надземном переходе. К настоящему времени пожар уже потушен.

Очевидцы считают, что возгорание могло произойти после умышленного поджога. Пожар произошел в деревянном ящике.

Вчера на месте работали спасатели и сотрудники полиции, они устанавливали обстоятельства случившегося, пишет Татарстан 24.

Ранее мы писали о том, что в Казани около «Казана» появился VK Портал.

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