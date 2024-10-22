В Казани 1 ноября выступит "Дельфин"

Дельфин выйдет на сцену в Казани уже 1 ноября. Все состоится на площадке Big Twin Arena.

Программа мероприятия, по словам организаторов, обещает стать впечатляющим откровением даже для самых искушённых слушателей. Музыкант приготовили сет-лист, который состоит из раритетных, редких и даже никогда не звучавших на концертах песен.

В программе выступления будут фирменные сценические номера и все любимые публикой хиты Дельфина.

Некоторая часть музыкального материала будет неожиданно переосмыслена.

"Специально для этого концерта будет соткано эффектное мультимедийное и световое шоу - настоящий психоделический калейдоскоп по музыкальным вехам исполнителя", - отметили организаторы.

БИЛЕТЫ.

16+

Ранее мы писали о том, что жителей Казани ждут выходные 4 и 6 ноября 2024 года. Напомним, 4 ноября будет День народного единства.