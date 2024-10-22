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· 16+ · Екатерина Елисеева

Жителей Казани ждут выходные 4 и 6 ноября

Напомним, 4 ноября будет День народного единства

pixabay.com

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В ноябре 2024 года, жителей Казани ждут еще одни выходные дни. Так, местные жители не будут работать 4 и 6 ноября.

Напомним, 4 ноября будет День народного единства. По этой причине, суббота, 2 ноября - рабочий день по причине переноса выходного на 30 апреля. Однако рабочее время планируют уменьшить на 1 час.

Следующий выходной ожидается 6 ноября. В среду пройдет День Конституции Татарстана. 5 ноября 2024 года, рабочее время будет меньше на 1 час. Об этом рассказали в Министерстве труда региона.

Ранее мы писали о том, что в Республике Татарстан не приедет поезд Деда Мороза. Городов региона нет в расписании. В списке есть более 60 городов России, а сам поезд преодолеет больше 30 000 км. Проект был придуман в Вологодской области вместе с представителями РЖД. С декабря 2021 года вагоны проехали больше 170 городов.

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