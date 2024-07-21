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В домах Советского района сутки не будет воды

Отключение связано с работами по подключению отремонтированного участка водопроводных сетей.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казако

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Отключение связано с работами по подключению отремонтированного участка водопроводных сетей.

Отсутствие воды затронет дома на Сибирском тракте, улицах Журналистов, Академика Арбузова, Артиллерийской и др. Водоснабжение появится лишьв в 11 утра 24 июля.

Ранее мы сообщали, что в Камском Устье в ДТП погиб водитель «Лады», машина вылетела в кювет и несколько раз перевернулась.

Ранее мы писали, что мужчина из Казани не слишком успешно воспользовался домофоном, а после решил избить его кирпичом.

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