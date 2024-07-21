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Водитель «Лады» разбился насмерть в Камском Устье

Автолюбитель за рулём четырнадцатой «Лады» вылетел в кювет и погиб.

Госавтоинспекция Татарстана

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Автолюбитель за рулём четырнадцатой «Лады» вылетел в кювет и погиб. По предварительным данным, он ехал с небезопасной скоростью, что и привело к аварии.

Также уточняется, что автомобилист был не пристёгнут ремнём безопасности, из-за чего получил травмы, несовместимые с жизнью, и умер на месте происшествия.

Точные причины аварии ещё уточняются.

Ранее мы писали, что президент Бразилии приедет на осенний саммит БРИКС в Казань.

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