Учителям со стажем 20 лет предложили доплату 10% прожиточного минимума

Учителя государственных и муниципальных школ со стажем от 20 лет могут получить ежемесячную доплату к страховой пенсии. Инициативу, как передаёт ТАСС, выдвинул заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Базовый размер надбавки может составить 10% регионального прожиточного минимума пенсионера. За каждые следующие пять лет педагогического стажа выплату предлагают увеличивать ещё на пять процентных пунктов: при стаже 25 лет она составит 15%, при 30 годах — 20%.

Для учителей в сельской местности и районах Крайнего Севера планируют применять повышающие коэффициенты. Начисление доплаты хотят сделать автоматическим при выходе на пенсию на основании сведений о стаже, которыми располагает Социальный фонд.