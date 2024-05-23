В центре Казани временно ограничат движение транспорта

В центре города снимают фильм «Не подведи меня». Поэтому на некоторых улицах Казани будет ограничено движение.



Съемки продлятся несколько дней, поэтому водителям стоит заранее ознакомиться с графиком перекрытий и спланировать свой маршрут, чтобы не попасть в пробку.



Где и когда нельзя будет проехать:

24-26 мая (05:00 - 05:00): парковка у Министерства сельского хозяйства РТ.

24-25 мая (20:00 - 05:00): Кремлевская дамба (от ул. Батурина до ул. Сибгата Хакима в обе стороны), съезд на ул. Кремлевская набережная, площадь Тысячелетия (от ул.Ташаяк до Кремлевской дамбы с возможностью съезда на ул. Батурина).

25-26 мая (21:00 - 05:00): ул. Батурина (от ул. Карла Маркса), ул. Федосеевская (от ул. Батурина до ул. Япеева), ул. Большая Красная (от ул. Батурина до ул. Япеева), ул. Кремлевская набережная (с возможностью съезда на пл. Тысячелетия), заезд на ул. Батурина с пл. Тысячелетия, съезды с ул. Баумана.

26-27 мая (18:00 - 05:00): ул. Кремлевская (от ул. М. Джалиля до пл. Первого Мая, включая Ивановский спуск), ул. Чернышевского (от ул. Профсоюзной до ул. Дзержинского).

Ранее в Татарстане вновь было объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков.