В РТ вновь объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков

В Республике Татарстан объявлено штормовое предупреждение на ночь с четверга на пятницу, 24 мая 2024 года, по данным Гидрометцентра РТ. Ожидаются заморозки и понижение температуры воздуха и почвы до 0-5 градусов ниже нуля. В Казани температура местами опустится до -2 градусов. В пятницу по всей территории республики ожидается малооблачная погода без осадков, при скорости ветра 6-11 м/с, днем — до 14 м/с. Ночью температура опустится до 0-3 градусов, днем поднимется до 15-20 градусов.

В Казани также ожидается северный ветер со скоростью до 6-11 м/с, днем местами до 14 м/с. Погода будет малооблачной и без осадков. Ночью температура будет от -2 до +2 градусов, днем около 17-19 градусов.