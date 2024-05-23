Новости Татарстана
· 16+ · Алина Алмакаева

В РТ вновь объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков

В Республике Татарстан объявлено штормовое предупреждение на ночь с четверга на пятницу, 24 мая 2024 года, по данным Гидрометцентра РТ.

avatars.dzeninfra.ru

Подписаться в Telegram

В Республике Татарстан объявлено штормовое предупреждение на ночь с четверга на пятницу, 24 мая 2024 года, по данным Гидрометцентра РТ. Ожидаются заморозки и понижение температуры воздуха и почвы до 0-5 градусов ниже нуля. В Казани температура местами опустится до -2 градусов. В пятницу по всей территории республики ожидается малооблачная погода без осадков, при скорости ветра 6-11 м/с, днем — до 14 м/с. Ночью температура опустится до 0-3 градусов, днем поднимется до 15-20 градусов.

В Казани также ожидается северный ветер со скоростью до 6-11 м/с, днем местами до 14 м/с. Погода будет малооблачной и без осадков. Ночью температура будет от -2 до +2 градусов, днем около 17-19 градусов.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

22 часа назад

Взятка в размере 20 млн рублей: какой срок грозит экс-министру образования РТ

Интересное в Казани

день назад

И грянул Гром! Чего стоит ожидать от продолжения популярной отечественной кинофраншизы о супергерое?

обработка капсульная от тараканов в московской области

Новости Казани

день назад

В метро Казани возобновили движение поездов

Полезное

2 дня назад

Все, конец!? Отмена ипотеки огорчила всех Россиян. Чего ждать в этом году?

шумоизоляция входной металлической двери в квартире цена в Москве

Новости Татарстана

день назад

В РТ возвращаются ночные заморозки

Новости Казани

4 часа назад

В Казани закрыли аэропорт

Новости Казани

день назад

В Казани в Советском районе будет новый ЖК

Новости Татарстана

5 часов назад

В РТ ликвидировали центр развития гольфа

Новости Татарстана

3 часа назад

В Нижнекамске эвакуируют сотрудников предприятий
Новости Татарстана
2 дня назад

В Татарстане родители не пускают детей на ЕГЭ

В Татарстане родители не пускают детей на ЕГЭ

Новости Татарстана

14 минут назад

В РТ вновь объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков

Важное в РТ

59 минут назад

75% жителей Казани отслеживают свои доходы и расходы

Новости Татарстана

2 часа назад

Миноброны РФ сообщили, что в РТ сбили БПЛА

Новости Татарстана

4 часа назад

Директора КФУ Рамиля Хайрутдинова оставили под стражей
Лучшим таксистом Татарстана вновь стала Луиза Бадреева, она уже 17 лет в профессии
Лонгриды
6 дней назад

Лучшим таксистом Татарстана вновь стала Луиза Бадреева, она уже 17 лет в профессии

Новости Казани

5 часов назад

Главная красавица Татарстана выберет преемниц: кастинг Международного конкурса красоты «Мисс Офис» в Казани

Новости Казани

5 часов назад

В Казани на мосту Миллениум хотят сделать «М» светящейся

Новости Татарстана

6 часов назад

В Царицыно построят кольцевую развязку
Казанцам рассказали, что нужно успеть сделать этой весной
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Казанцам рассказали, что нужно успеть сделать этой весной