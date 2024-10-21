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В центре Казани с 19 по 25 октября закрыли платные парковки

Напомним, в период с 18 по 24 октября ограничен...

pixabay.com

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В региональной столице Татарстана платные муниципальные парковки недоступны для водителей в центре города с 19 по 25 октября 2024 года. Оставлять транспорт смогут только аккредитованные от организаторов саммита БРИКС автовладельцы. Список мест.

Напомним, в период с 18 по 24 октября ограничен проезд по Оренбургскому тракту около Деревни Универсиады, а именно от пр. Победы до Академика Парина и по местному проезду на улице Петербургской. С 19 числа нельзя будет взять напрокат самокатов и велосипедов.

Кроме того, грузовики не могут курсировать по дорогам с 6 утра до 21 часа, пока не закончится саммит. Ограничения были введены на улицах Меховщиков, Девятаева, Гафури, Татарстан и т.д..

Ранее мы писали о том, что сейчас происходит на Московском рынке в Казани. Напомним, Московский рынок был организован еще в 1976 году.

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