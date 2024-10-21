Что сейчас происходит на Московском рынке в Казани

В 2024 году в Казани могут завершить 1 этап ремонта Московского рынка.

Напомним, Московский рынок был организован еще в 1976 году. В 2023 году выяснилось, что торговое место реконструируют и благоустроят. В настоящее время на территории ведутся работы.

В рамках 1 этапа ремонта планируется модернизация строения рынка и прилегающего участка. Специалисты заменят старые коммуникации, обновят витражи и расширят антресоль. На 2 этажах появятся торговые ряды с местными фермерскими продуктами, а также кухни и различные шоурумы.

Кроме того, на месте будут организованы ярмарки, павильоны, террасы, амфитеатр и парковка на 85 машин. Известно, что киоски передвинули к трамвайным путям, пишет inkazan.

Ранее мы писали о том, что в Республике Татарстан за 2 недели завершили капремонт 69 многоквартирных домов. Работы завершены в 619 домах.