Экономика

Суд в Вене обязал Rasperia выплатить Raiffeisen Bank около 3,15 млрд евро

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Суд в Вене обязал российскую Rasperia выплатить...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Австрийский суд в Вене обязал компанию «Расперия Трейдинг Лимитед» выплатить около 3,15 млрд евро Raiffeisen Bank International (RBI) и его дочернему АО «Райффайзенбанк». Об этом сообщили в пресс-службе банка. Иск RBI направила в венский суд 30 июля, решение было вынесено заочно.

Если «Расперия» не обжалует его в течение четырёх недель, оно вступит в законную силу. На следующем этапе RBI подаст в Управление по финансовым рынкам Австрии — компетентный орган по вопросам санкций — ходатайство о разблокировке австрийских активов Rasperia для принудительного взыскания суммы ущерба. Среди замороженных активов компании — 28,5 млн акций Strabag SE, начисленные по ним дивиденды с 2021 года и выплаты из-за сокращения капитала концерна.

Спор возник после заморозки доли Rasperia в венском строительном концерне Strabag из-за санкций Евросоюза против РФ. Ранее российский суд обязал RBI выплатить 2 млрд евро в пользу Rasperia. Как сообщал ДП, в 2024 году российский суд наложил арест на акции Райффайзенбанка в рамках разбирательства, инициированного МКАО «Распериа трейдинг лимитед» против австрийского строительного концерна Strabag SE, его австрийских основных акционеров и RBI; банк также обязали выплатить Rasperia €2,044 млрд.

В 2025 году Raiffeisen Bank снова потерпел неудачу в попытке продать свою долю в России. Банк пока не попадает под санкции, поэтому остаётся важным поставщиком услуг в РФ для связи с Европой и осуществления международных платёжных операций. RBI рассматривает возможность продажи доли в своём российском подразделении местному инвестору в надежде, что Москва снимет запрет на репатриацию миллиардов прибыли от этого бизнеса.

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