В центре Казани могут перекрыть три улицы на Мавлид ан-Наби

29 августа в Казани при необходимости перекроют три улицы в Старо-татарской слободе. Причина — празднование Мавлид ан-Наби. Движение ограничат с 11:00 до 17:00, сообщили в городском комитете по транспорту.

Под запрет попадут улицы Каюма Насыри, Фатыха Карима — на отрезке от Габдуллы Тукая до Шигабутдина Марджани — и Зайни Султана. На этих участках временно запретят парковку, а также движение электросамокатов и велосипедов. Установкой дорожных знаков и противотаранной техники займется организатор — Духовное управление мусульман Татарстана.

Мавлид ан-Наби в Казани отметят второй раз в истории. В прошлом году праздник впервые провели в столице республики, раньше его встречали в Болгаре. В этот раз торжества развернутся напротив мечети «Марджани». Начало в 11:00, официальное открытие — в 13:00. Главным событием обещает стать розыгрыш двух путевок в хадж.

Мавлид посвящен дню рождения пророка Мухаммеда. В этот день мусульмане читают Коран, слушают проповеди и раздают милостыню.