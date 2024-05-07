В Авиастроительном районе Казани ограничат движение

Движение транспорта на некоторых участках двух улиц в Авиастроительном районе Казани временно ограничит в связи с проведением реконструкции тепловода к жилому дому на улице Беломорская, 45.

Участок улицы Беломорской возле здания №78а будет закрыт с 24 по 26 мая с 22:00 до 6:00, как сообщает комитет внешнего благоустройства.

Также с 22:00 31 мая до 2 июня будет перекрыт участок улицы Беломорской в районе жилого дома №45.

С 20 мая по 2 июня проезжая часть улицы Тюленина будет частично закрыта на участке от улицы Большой Армавирской до заезда к первому корпусу здания №31а по улице Малой Армавирской.