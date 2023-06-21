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"В Альметьевске сегодня почти Новый год": в городе приступили к съемке комедии "Ёлки 10"

В Альметьевске в июне 2023 года начались съемки новогодней комедии «Елки 10»
"В Альметьевске сегодня почти Новый год": в городе приступили к съемке комедии "Ёлки 10"

Екатерина Ряполова

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В Альметьевске приступили к съемках новогодней комедии "Ёлки 10", о чем сообщил глава района Тимур Нагуманов в своем телеграм-канале.

Съемки проходили возле общественного центра "Альмет". На площади нарядили ёлку и устроили настоящий снегопад.

- Как вам такая движуха в городе? В Альметьевске сегодня почти Новый год, - написал Тимур Нагуманов.

Он отметил, что скоро появится официальная информация о том, что происходило в этот день в городе.

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