"В Альметьевске сегодня почти Новый год": в городе приступили к съемке комедии "Ёлки 10"

В Альметьевске в июне 2023 года начались съемки новогодней комедии «Елки 10»

В Альметьевске приступили к съемках новогодней комедии "Ёлки 10", о чем сообщил глава района Тимур Нагуманов в своем телеграм-канале.

Съемки проходили возле общественного центра "Альмет". На площади нарядили ёлку и устроили настоящий снегопад.

- Как вам такая движуха в городе? В Альметьевске сегодня почти Новый год, - написал Тимур Нагуманов.

Он отметил, что скоро появится официальная информация о том, что происходило в этот день в городе.