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· 16+ · Екатерина Елисеева

В 28 школах Казани появятся 57 психолого-педагогических классов

Помимо этого, школьники будут сотрудничать с университетами

Управление образования

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В учебном 2024 году в 28 школах региональной столицы станут работать 57 психолого-педагогических классов. Дети начнут изучать новые предметы: педагогику и психологию. Об этом рассказали в администрации Казани.

Ученики смогут получить не только теорию, но и практику. Ребята станут проводить уроки для младших классов и принимать участие в научных конференциях.

Помимо этого, школьники будут сотрудничать с университетами. Они станут встречаться со студентами, ходить на «университетские субботы» и знакомиться с педагогами.

Набор детей в профильные классы продолжается в школах №1, 71, 81 и 143, а также в гимназиях №17, 107 и 126.

Напомним, к сентябрю в Казани откроют школу в мкр-не М14, ЖК «Новые Горки» и в ЖК «Весна-2».

Ранее мы писали о том, что из-за жары 2 трамвая в Казани изменили свой маршрут.

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